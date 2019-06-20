Сборная Колумбии вырвала победу у Катара, забив победный мяч на 86-й минуте

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии встречалась с национальной командой Катара. Игра прошла на стадионе «Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду» в Сан-Паулу и завершилась минимальной победой колумбийцев со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 85-й минуте: отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Хамес Родригес. Для форварда «Аталанты» это второй мяч в двух играх турнира — в первом туре он вышел на замену и забил сборной Аргентины также на 86-й минуте, закрепив победу колумбийцев — 2:0.

Колумбия, одержав вторую победу подряд, закрепилась на первом месте в группе В и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Парагвая 23 июня мск, а команда Катара в этот же день сыграет со сборной Аргентины.