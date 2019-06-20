Испанец Докампо вошёл в тренерский штаб «Рубина»

В тренерский штаб наставника «Рубина» Романа Шаронова вошёл испанский специалист Эдуардо Докампо, сообщает официальный сайт клуба.

45-летний испанец ранее уже работал в «Рубине» в качестве тренера-методиста академии с 2012 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Докампо формально займёт должность главного тренера клуба из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в Премьер-Лиге лицензии Pro. Шаронов только осенью поступит на обучение на лицензию Pro, после чего будет заявлен «Рубином» в качестве главного тренера.



По итогам прошлого сезона казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом туре нового сезона «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена».