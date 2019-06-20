Полузащитник «Динамо» Соснин перенёс операцию

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин рассказал о ходе восстановления после травмы сухожилия длинной приводящей мышцы.



«Сейчас чувствую себя достаточно хорошо для моего положения. На данный момент мне предписан покой, поэтому стараюсь лишний раз ногу не задействовать. Чтобы побыстрее заживала.



Я действительно в конце сезона был близок к общей группе, однако каждую тренировку нет-нет, да чувствовал боль. Рассказал об этом нашему медицинскому штабу, и Александр Эдуардович Ярдошвили, динамовский главный врач, предложил мне слетать в Финляндию – к специализированному доктору. Полетели мы туда по окончании чемпионата, и там врач однозначно сказал, что по результатам МРТ нужна операция. Потому что в процессе восстановления после травмы, которую я получил на турецких сборах, возникло осложнение. И именно оно вызывало боль при тренировочном процессе.



Операция проходила в Финляндии, в городе Турку, в той самой клинике, где мне и сказали о необходимости её проведения. Вели её два доктора, которые являются большими специалистами в этой области, плюс сам Александр Эдуардович ассистировал. Так что операция осуществлялась под его полным контролем. Всё прошло хорошо, поэтому я бы хотел выразить самые тёплые слова благодарности всему нашему медицинскому штабу, который меня поддерживал, консультировал и был всегда рядом.



Сейчас в моём расписании значится дата 22 июня – в этот день, когда ребята вернутся с первого сбора в Австрии, мне должны снять швы. Я уберу наконец костыли и буду действовать по рекомендациям нашего медицинского штаба. Через физиотерапию меня будут постепенно подводить к нагрузкам», — приводит слова Соснина официальный сайт клуба.

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