Сотрудник «Уфы» едва не погиб

Специалист по работе с болельщиками «Уфы» Андрей Коленченко был экстренно госпитализирован, сообщает Pro Sport Story.

По данным источника, у Коленченко диагностирован перелом черепа и ушиб головного мозга. По дороге в больницу он несколько раз терял сознание. По предварительной информации, причина травм – любовь сотрудника «Уфы» к экстремальным видам спорта.

Коленченко выложил несколько фотографий из больницы в «сториз» своего «инстаграма».

В минувшем сезоне «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Башкирский клуб сумел сохранить место в РПЛ, обыграв в переходных матчах «Томь» (2:0, 0:1).

Новый сезон «Уфа» начнёт выездным матчем с «Уралом», который состоится 13 июля.