Д’Урбано: я тренировал лучших спортсменов мира, о Глушакове не вспоминаю

Бывший тренер «Спартака» Джорджио Д’Урбано прокомментировал информацию об уходе из клуба капитана красно-белых Дениса Глушакова.



«Глушаков разорвал контракт со «Спартаком»? Я тренировал лучших спортсменов мира, чемпионов, о Глушакове я не вспоминаю», — приводит слова Д’Урбано Sport24.

61-летний Д’Урбано работал в «Спартаке» с июля 2017 по май 2018 года.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.



В минувшем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.