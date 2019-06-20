«Милан» заинтересован в подписании трёх игроков «Реала»

«Милан» рассчитывает укрепить свой состав игроками «Реала», утверждает Sky Sport Italia.

По информации источника, сегодня, 20 июня, в Мадрид должен прибыть спортивный директор россонери Звонимир Бобан для встречи с генеральным директором «сливочных» Хосе Анхелем Санчесом. «Милан» намерен обсудить с «Королевским клубом» подписания Даниеля Себальоса, Мариано Диаса и Мартина Эдегора. Также в сферу интересов итальянского клуба входил Маркос Льоренте, однако того перехватил «Атлетико».

В «Милане» рассчитывают, что смогут договориться о переходе игроков «Реала», так как последний после солидных трат нынешним летом заинтересован в продаже игроков, которые не входят в планы тренерского штаба на следующий сезон.