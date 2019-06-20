«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе Кудряшова и Адебайора

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника Фёдора Кудряшова и тоголезского форварда Эммануэля Адебайора.

«Мы благодарим Адебайора, который боролся до последней капли своей крови на поле, за его вклад в успехи клуба и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. Мы хотели бы поблагодарить нашего российского игрока Фёдора Кудряшова за его вклад в успехи клуба», — сказано в заявлении «Истанбул Башакшехир» в «Твиттере».

Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года.

