«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе Кудряшова и Адебайора
Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника Фёдора Кудряшова и тоголезского форварда Эммануэля Адебайора.
«Мы благодарим Адебайора, который боролся до последней капли своей крови на поле, за его вклад в успехи клуба и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. Мы хотели бы поблагодарить нашего российского игрока Фёдора Кудряшова за его вклад в успехи клуба», — сказано в заявлении «Истанбул Башакшехир» в «Твиттере».
Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года.
«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову
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