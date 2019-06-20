Отец Влашича назвал 11 причин, почему сын решил остаться в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал, почему сын этим летом согласился перейти в московский ЦСКА на постоянной основе, несмотря на интерес нескольких европейский клубов.

«Могу привести целый список вещей.

1. Тренер Гончаренко очень заинтересован в Николе и очень ему доверяет.

2. Гончаренко — отличный тренер и очень хороший человек.

3. ЦСКА — отличный клуб, и у него отличные болельщики.

4. Москва — замечательный город.

5. У ЦСКА молодая команда, которая может процветать, и Никола хочет выиграть с ней несколько титулов.

6. Российская лига очень сильна.

7. Руководство ЦСКА показало отличные навыки ведения переговоров и ведения бизнеса.

8. Никола обязательно улучшит свои футбольные навыки здесь и станет лучше.

9. Футбольная инфраструктура в России очень хорошая.

10. Россия — аккуратная и безопасная страна.

11. Он очень уважал то, как к нему относились в России последние 10 месяцев, начиная от тренера, клуба, товарищей по команде, заканчивая фанатами и журналистами», — сказал Йошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.