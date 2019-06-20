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Отец Влашича: Никола — лидер и победитель

Отец Влашича: Никола — лидер и победитель
Футбол / РПЛ 0

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал о главных качествах сына.

«Несмотря на то что Никола ещё очень молод, у него ярко выраженная личность и чёткая система позитивных ценностей. Его воспитали так, чтобы уважали его, а он уважал других.

Он лидер и победитель, в котором проявляются его гены и воспитание, его футбольный талант и его готовность к трудолюбию.

Не могу не сказать, что поддержка, дружба и амбиции, которые он нашёл в ЦСКА, были для него очень важны», — сказал Йошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона» 15 августа 2018 года. Вчера, 19 июня, «армейцы» объявили о полноценном трансфере 21-летнего хавбека.

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