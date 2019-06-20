«Эвертон» начал переговоры с «Челси» о полноценном трансфере Зума
Руководство «Эвертона» хочет приобрести центрального защитника «Челси» Курта Зума, который на правах аренды провёл в команде сезон-2018/19. Представители ливерпульского клуба уже начали обсуждать с лондонцами полноценный трансфер 24-летнего француза, сообщает The Telegraph.
Контракт Зума с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года. Учитывая возможный запрет УЕФА на регистрацию футболистов, уход защитника Гари Кэхилла и травму игрока обороны Антонио Рюдигера, лондонцы могут отказать «Эвертону» в продаже Курта.
В минувшем сезоне Зума забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 32 матчах английской Премьер-лиги. В Кубке английской лиги и Кубке страны защитник провёл по две встречи, но ни голами, ни результативными передачами не отметился.
Источник: Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и считает его маленьким клубом
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