Ф. Торрес объявил о завершении карьеры

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», в социальной сети объявил о завершении карьеры.
«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанский футболист в «твиттере».
Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.
В составе «Челси» Торрес стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. С «Атлетико» также становился победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012 годы).
- 21 июня 2019
-
09:24
-
09:22
-
09:05
-
08:51
-
08:21
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47
-
05:24
-
01:45
-
01:26
-
01:13
-
01:04
-
00:47
-
00:37
-
00:29
-
00:15
-
00:10
- 20 июня 2019
-
23:50
-
23:32
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:31