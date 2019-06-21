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«Барселона» должна будет заплатить Рабьо, чтобы не подписывать с ним контракт

«Барселона» должна будет заплатить Рабьо, чтобы не подписывать с ним контракт
Футбол / Испания 0

«Барселона» может быть вынуждена пойти на дополнительные траты в связи с вопросом перехода полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо.

Как сообщает AS со ссылкой на Sky Sport Italia, каталонский клуб в ходе минувшего сезона заключил с 24-летним французом предварительное соглашение, которое предусматривает выплату компенсации игроку в том случае, если сине-гранатовые откажутся от подписания полноценного контракта. При этом сам Рабьо требует у «Барселоны» оклад в размере € 15 млн, который с учётом бонусов достигал бы € 20 млн. В клубе не желают платить хавбеку столько и могут отказаться от трансфера, несмотря на потенциальные финансовые потери.

Ранее сообщалось, что из-за смены спортивного директора в «ПСЖ» Рабьо может остаться в команде. Также появлялась информация, согласно которой главным претендентом на Адриена является туринский «Ювентус».

Рабьо в середине минувшего сезона отказался продлевать с «ПСЖ» контракт, действующий до конца июня. После этого клуб отстранил его от работы с первой командой.

«Ювентус» и Рабьо договорились о подписании пятилетнего контракта
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