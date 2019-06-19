«Ювентус» и Рабьо договорились о подписании пятилетнего контракта

«Ювентус» договорился о личных условиях контракта с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Рабьо подпишет пятилетний контракт с зарплатой в € 7 млн за сезон, бонус за подписание составит € 10 млн.

Действующее соглашение Рабьо с чемпионами Франции рассчитано до 30 июня. Игрок станет свободным агентом 1 июля, но может вести переговоры с другими клубами уже сейчас. Ранее сообщалось, что в услугах Адриена заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2018/19 Рабьо забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах французской Лиги 1. Минувшей зимой боссы «ПСЖ» вывели хавбека из состава команды после того, как он отказался продлевать соглашение.