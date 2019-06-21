Источник: защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал личный контракт с «Зенитом»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» ведёт в настоящее время переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу защитника Ренана Лоди.

«Пару дней назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между „Зенитом“ и „Атлетико Паранаэнсе“ по трансферу левого защитника Ренана Лоди. „Зенит“ давал 20 млн евро с учётом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.



Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму „Атлетико“ получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с „Зенитом“, — написал Арустамян в „Телеграме“.