«Реал» не будет бороться за Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, вероятно, не перейдёт в мадридский «Реал».
Как утверждает COPE, «Королевский клуб» в настоящий момент не планирует приобретать 27-летнего футболиста и не готов платить за него ни требуемые парижанами € 300 млн, ни € 100 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов сделать «ПСЖ» предложение по Неймару в размере € 130 млн и включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса или нападающего Гарета Бэйла.
По последней информации СМИ, активнее всех попытки заполучить бразильца предпринимает его бывший клуб «Барселона». Сине-гранатовые предложили парижанам € 100 млн, хавбека Филиппе Коутиньо, а также на выбор защитника Самуэля Юмтити или полузащитника Ивана Ракитича.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.
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