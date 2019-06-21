«Краснодар» отдал «Енисею» в аренду 23-летнего полузащитника

«Енисей» и «Краснодар» договорились об аренде полузащитника Олега Ланина. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Об этом сообщил официальный «твиттер» красноярского клуба.

В сезоне-2016/17 Ланин уже играл за «Енисей», на его счету 37 матчей и 1 гол. Новобранец красноярской команды в 17 лет дебютировал за основной состав «Краснодара». Также выступал за «Балтику», «Крылья Советов» и «Химки». В минувшем первенстве он принял участие в 10 матчах «Химок».

В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской Премьер-Лиге последнее место и вылетел в Футбольную национальную лигу. В первом туре нового сезона команда Александра Алексеева сыграет против «Текстильщика». Встреча состоится 7 июля.