Дзюба пообещал победить Шотландию на глазах теннисиста Маррея

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба дал обещание бывшему теннисисту Владимиру Камельзону.
«Вот вы играете с Шотландией. А мы можем нанести маленькое поражение им и лично Энди Маррею, который очень любит футбол? Может быть, если вы обыграете их, нам будет легче», — сказал Камельзон в ролике на YouTube-канале Formula TX.
«Специально для вас мы это сделаем. Обещаем, что шотландцев обыграем на глазах Маррея. Дома так уж точно, в гостях тоже постараемся», — ответил Дзюба.
Сборные России и Шотландии являются соперниками по отборочному этапу чемпионата Европы—2020. Первая встреча команд состоится в 5-м туре 6 сентября в Шотландии. В 7-м туре соперники сыграют вновь – на этот раз в России 10 октября. С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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