Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» предлагал за Фелиша € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов

«Реал» предлагал за Фелиша € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов
Футбол / Испания 0

«Реал» предпринимал попытку приобрести форварда «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» предлагали лиссабонскому клубу за 19-летнего нападающего € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов. Однако такое предложение было отвергнуто «Бенфикой». Чемпион Португалии сообщил, что будет рассматривать только вариант с полной выплатой суммы отступных за футболиста в размере € 120 млн.

В настоящее время к подписанию Фелиша близок другой мадридский клуб — «Атлетико».

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.

Симеоне — о Фелише: «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент