«Реал» предлагал за Фелиша € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов
«Реал» предпринимал попытку приобрести форварда «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Marca.
По информации источника, «сливочные» предлагали лиссабонскому клубу за 19-летнего нападающего € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов. Однако такое предложение было отвергнуто «Бенфикой». Чемпион Португалии сообщил, что будет рассматривать только вариант с полной выплатой суммы отступных за футболиста в размере € 120 млн.
В настоящее время к подписанию Фелиша близок другой мадридский клуб — «Атлетико».
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.
Симеоне — о Фелише: «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их
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