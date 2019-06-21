«Реал» предлагал за Фелиша € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов

«Реал» предпринимал попытку приобрести форварда «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» предлагали лиссабонскому клубу за 19-летнего нападающего € 80 млн и € 50 млн в виде бонусов. Однако такое предложение было отвергнуто «Бенфикой». Чемпион Португалии сообщил, что будет рассматривать только вариант с полной выплатой суммы отступных за футболиста в размере € 120 млн.

В настоящее время к подписанию Фелиша близок другой мадридский клуб — «Атлетико».

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.