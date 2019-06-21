Главный врач «Зенита» — о травме Жиркова: это уникальный случай
Главный врач «Зенита» Михаил Гришин рассказал о проблемах со здоровьем у полузащитника команды Юрия Жиркова после чемпионата мира 2018 года.
«Бывают ситуации, когда после операции мы сталкиваемся с ещё большими проблемами. Вот Юрий Жирков. У него была крайне сложная ситуация. После чемпионата мира мы посылали снимки четырём консультантам из зарубежных клиник. Четыре из четырёх сказали, что надо оперировать. Гарантии, что после операции побежит, как 25-летний, никто не мог дать. Большое спасибо нашим физиотерапевтам, реабилитологам, которые всё-таки его восстановили. Это уникальный случай. Учитывая возрастные изменения, такое консервативное лечение, которое дало результат, — это достижение», — цитирует Гришина «Фонтанка».
- 21 июня 2019
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