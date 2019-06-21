Аленичев оценил идею Федуна передать «Спартак» в управление болельщикам

Бывший игрок и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об идее владельца красно-белых Леонида Федуна передать управление клубом фанатам к 2023 году.

«А могу ли я поучаствовать в процессе? А если серьёзно, то идея совсем неплохая. Пусть люди, которым небезразличен «Спартак», тоже будут разделять ответственность за судьбу команды», — приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».

В течение последних двух сезонов Дмитрий возглавлял «Енисей». В минувшей кампании красноярский клуб занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в ФНЛ. После отставки Аленичева пост главного тренера «Енисея» занял наставник молодёжной команды Александр Алексеев.