Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале»
Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».
«Никто не сможет заменить Криштиану Роналду. Нет никого, как он. Азар — один из лучших игроков в мире, но его трансфер — это не замена Роналду. Речь о том, что Эден хорошо адаптируется и покажет максимум, поскольку он очень талантливый футболист. «Реалу» нужен был игрок, который мог бы изменить ситуацию на его позиции», — приводит слова Морьентеса EFE.
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба португалец завоевал 15 трофеев, включая 2 титула испанской Примеры и 4 титула Лиги чемпионов. Сейчас 34-летний нападающий защищает цвета туринского «Ювентуса».
Морьентес: «Реал» сможет найти замену Роналду
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