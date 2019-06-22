Гондурас проиграл Кюрасао и потерял шансы на выход в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ
В матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кюрасао встречалась с национальной командой Гондураса. Игра прошла на стадионе «BBVA Compass» в Хьюстоне и завершилась минимальной победой футболистов Кюрасао со счётом 1:0. Матч обслуживал главный арбитр Хуан Кальдерон из Коста-Рики.
Единственный мяч забил полузащитник Леандро Бакуна на 40-й минуте встречи. Ему ассистировал нападающий Геваро Непомукено.
Таким образом, Гондурас, проиграв и во втором матче группового этапа, лишился шансов на выход в четвертьфинал. Сборная Кюрасао набрала 3 очка. У лидеров группы С Ямайки и Сальвадора по 4 очка.
В заключительном туре Ямайка сыграет с Кюрасао, а Сальвадор — с Гондурасом. Оба матча пройдут 26 июня мск.
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