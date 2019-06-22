Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову удалили временную фиксирующую пластину из левой руки, установленную в ходе прошедшей в апреле операции.



Напомним, Селихов сломал палец на руке во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко.



«Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме», — приводит слова руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова официальный сайт московского клуба.

Селихов показал прооперированный палец