Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову удалили временную фиксирующую пластину из левой руки, установленную в ходе прошедшей в апреле операции.
Напомним, Селихов сломал палец на руке во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко.
«Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме», — приводит слова руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова официальный сайт московского клуба.
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