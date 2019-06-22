Оспина: помогаю де Лаурентису подписать Хамеса в «Наполи»
Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Оспина заявил, что содействует переходу соотечественника, Хамеса Родригеса, в «Наполи», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
«Трансфер Хамеса? Помогаю президенту де Лаурентису в этом вопросе. Посмотрим, что можно сделать, хотя, в конце концов, окончательное решение за Родригесом. Тем не менее было бы здорово, если бы он перебрался в Неаполь», — цитирует Оспину Mundo Deportivo.
Сообщается, что главным инициатором трансфера Родригеса в «Наполи» является Карло Анчелотти, который работал с колумбийцем в «Реале» и «Баварии».
Интересно, что бывшей женой Родригеса является колумбийская волейболистка Даниэла Оспина — сестра Давида Оспины.
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- 22 июня 2019
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