Оспина: помогаю де Лаурентису подписать Хамеса в «Наполи»

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Оспина заявил, что содействует переходу соотечественника, Хамеса Родригеса, в «Наполи», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.



«Трансфер Хамеса? Помогаю президенту де Лаурентису в этом вопросе. Посмотрим, что можно сделать, хотя, в конце концов, окончательное решение за Родригесом. Тем не менее было бы здорово, если бы он перебрался в Неаполь», — цитирует Оспину Mundo Deportivo.

Сообщается, что главным инициатором трансфера Родригеса в «Наполи» является Карло Анчелотти, который работал с колумбийцем в «Реале» и «Баварии».

Интересно, что бывшей женой Родригеса является колумбийская волейболистка Даниэла Оспина — сестра Давида Оспины.

Хамес: «Наполи» — клуб с историей