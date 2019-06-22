«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за Магуайра

Центральный защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр с высокой долей вероятности этим летом станет футболистом «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Times.



Напомним, «Лестер» оценил своего лидера в € 90 млн, однако ни один из манкунианских клубов не согласился выплатить «лисам» такую сумму. Более того, «МЮ» отказался платить больше, чем € 45 млн. В свою очередь руководство «Сити» готово выложить за британского защитника € 73 млн. Эта сумма устраивает «Лестер».



По информации в СМИ, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в Магуайре замену Венсану Компани, попрощавшемуся с клубом по завершении сезона-2018/19.



В минувшем сезоне чемпионата Англии на счету 25-летнего Магуайра в 31 матче три забитых мяча.

Магуайр в случае перехода в «МЮ» может стать самым дорогим защитником в мире