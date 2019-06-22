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Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Ди Франческо возглавил «Сампдорию»
Футбол / Испания 0

«Сампдория» на официальном сайте объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера клуба. 49-летний итальянский специалист заключил с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Напомним, Ди Франческо был уволен с поста наставника «Ромы» после поражения римского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). В СМИ сообщалось, что итальянский специалист требует у «Ромы» компенсацию за увольнение. Ранее пост главного тренера «Сампдории» покинул Марко Джампаоло.

Ди Франческо работал в «Роме» с 2017 года. Итальянский специалист возглавлял также такие команды, как «Пескара», «Лечче» и «Сассуоло». Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» становился чемпионом Серии В сезона-2012/13.

Источник: Ди Франческо станет новым главным тренером «Сампдории»
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