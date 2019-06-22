Б. Игнатьев: фанаты «Торпедо» должны встретить Лебеденко аплодисментами

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в преддверии товарищеского матча «Торпедо» — «Шеффилд» отметил, что болельщики московской команды должны тепло встретить новичка клуба Игоря Лебеденко.



«Не вижу колоссальной значимости для «Торпедо» в предстоящей встрече с «Шеффилдом»: у «Торпедо» соперник среднего, если не низшего звена английского футбола. Однако это интересно, как для команды, в плане подготовки и тестирования, так и для болельщика. Встреча позволит взглянуть на себя со стороны и посмотреть, что такое английский футбол, как мы выглядим на их фоне. Данный аспект можно взять за основу. Игра создаст эмоциональный фон, даст импульс для ребят. Да и болельщику хочется оценить свою команду, её новое обличие. Одни скажут, что результат не важен, другие будут от него отталкиваться. Сегодня людей на трибунах будет много.



Что касается того, что к товарищескому матчу искусственно привлекается много внимания, то в прошлом такие встречи были общепринятой практикой. Наши команды во время перерыва в чемпионате ездили по многим городам и весям. Возрождение такого опыта будет хорошим делом, как для обмена контактами, так и в плане познания и развития футбола.



Конечно, хотелось бы победить сегодня — любая победа хороша, но важно, что за ней стоит. Сергей Игнашевич будет смотреть на то, что ему понравится в игре команды, а что нет. Каждая победа для россиян несёт определённый восторг, вселяет оптимизм. Если сегодня проиграем, то обязательно найдутся скептики, которые будут говорить, что взяли не того и не тех. Игнашевич много лет провёл в футболе, для него эти дилетантские рассуждения не будут значить ровным счётом ничего. Хотя «Шеффилд» та команда, которая по зубам «Торпедо». Для торпедовцев нет никаких негативных факторов. Если бы это был «Манчестер Юнайтед», который на данном этапе был бы нам не по зубам, то эта встреча принесла бы меньше пользы.



Если говорить о возможном конфликте болельщиков «Торпедо» с новичком команды Лебеденко, то для болельщика должна быть важна команда, а не личные взаимоотношения игрока с клубом. Лебеденко — профессиональный футболист, а каждый игрок желает профессионально развиваться. Сегодня он вспомнил про «Торпедо», что это его дом, его вотчина. Его же сюда пригласили, он не сам пришёл. Болельщик должен только порадоваться, что футболист такого уровня и калибра пришёл в их команду, нужно встретить Игоря аплодисментами. На трибуны приходит много людей и каждый раз мнения у них разные, но футболист не обращает внимания на то, что говорит болельщик. Если бы болельщик приносил конкретную пользу, тогда он имел бы право требовать что-то, но сейчас такое время, когда болельщик ставит себя выше всех. Это глупый подход», — сказал Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Олич считает верным решение «Торпедо» назначить Игнашевича главным тренером