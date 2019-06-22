Хуммельс отказался от трансфера в «МЮ» ради возвращения в «Боруссию» Д

Центральный защитник Матс Хуммельс этим летом мог перейти из мюнхенской «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на более выгодные финансовые условия, 30-летний игрок решил вернуться в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал с 2009 по 2016 год, сообщает Bild.
По информации СМИ, за трансфер Хуммельса «Боруссия» заплатит € 20 млн. Соглашение между клубами предполагает также выплату бонусов.
В сезоне-2018/19 Матс помог «Баварии» стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть Кубок и Суперкубок страны. Защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 21 матче чемпионата Германии.
«МЮ» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В сезоне-2019/20 «красные дьяволы» будут выступать в Лиге Европы.
- 22 июня 2019
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:11
-
17:59
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:26
-
17:26
-
17:01
-
16:31
-
16:26
-
16:14
-
15:58
-
15:56
-
15:41
-
15:20
-
15:18
-
14:46
-
14:41
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:37
-
13:35
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:18