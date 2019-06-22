Хуммельс отказался от трансфера в «МЮ» ради возвращения в «Боруссию» Д

Центральный защитник Матс Хуммельс этим летом мог перейти из мюнхенской «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на более выгодные финансовые условия, 30-летний игрок решил вернуться в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал с 2009 по 2016 год, сообщает Bild.

По информации СМИ, за трансфер Хуммельса «Боруссия» заплатит € 20 млн. Соглашение между клубами предполагает также выплату бонусов.

В сезоне-2018/19 Матс помог «Баварии» стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть Кубок и Суперкубок страны. Защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 21 матче чемпионата Германии.

«МЮ» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В сезоне-2019/20 «красные дьяволы» будут выступать в Лиге Европы.