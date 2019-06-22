Дзагоев: «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мыслями о концовке минувшего сезона для «армейцев».
«По многим ребятам было видно: они в напряжении. Кто-то из молодых мог и не понимать, что в этом сезоне — всё, не получилось. Команда хорошо играла, но психологически подбили две игры — с «Уфой» и «Оренбургом». В итоге все ходили на тренировки унылыми, чувствовался накал. По моему опыту, в такие моменты нужно отпустить и доиграть сезон как можно лучше. Не бросить вёсла, конечно, но и не слишком сильно заморачиваться. Когда получилось это сделать — одержали две победы в конце.
«Спартак» помог попасть напрямую в Лигу Европы? «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!» — цитирует Дзагоева Sport24.
ЦСКА в минувшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. С итоговыми позициями остальных команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 22 июня 2019
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