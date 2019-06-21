Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ПФК ЦСКА — мой дом, я провёл в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное — восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне на клубном уровне 29-летний хавбек сыграл 11 матчей. На счету игрока одна результативная передача.