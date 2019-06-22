Дзагоев: за последние полгода другие клубы обращались достаточно много

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов в течение последних нескольких месяцев.



«Сколько раз за последние полгода звонили с предложениями из других клубов? Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причём из хороших европейских клубов. После неё, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь», — приводит слова Дзагоева Sport24.



Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой 29-летний футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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