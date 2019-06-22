«Спартак» показал новый клубный автобус

Московский «Спартак» в официальном «Твиттере» опубликовал фотографии нового клубного автобуса.



Основными цветами транспортного средства стали красный и чёрный. На боковой стороне автобуса нанесены крупная надпись «Спартак Москва» и эмблема клуба. Также на корпусе присутствуют различные лозунги, среди которых «Мы – Спартак, и наша сила в единстве» и другие.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 30 матчах. Выше красно-белых финишировали «Зенит» (64), «Локомотив» (56), «Краснодар» (56) и ЦСКА (51). С положением других команд в первенстве можно ознакомиться на «Чемпионате».



Также в минувшей кампании московская команда добралась до четвертьфинала Кубка России, где уступила «Уралу».