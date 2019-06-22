«Фиорентина» вступила в борьбу с «Пармой» за Балотелли
На форварда «Марселя» Марио Балотелли претендуют «Парма» и «Фиорентина». Оба клуба сейчас ведут переговоры с 28-летним итальянцем, который 1 июля официально станет свободным агентом, сообщает Sport Mediaset.
Основной проблемой для подписания контракта с Марио являются его финансовые запросы. По информации итальянских медиа, нападающий хочет получать € 4 млн в год.
«Парма» уже пыталась заполучить Балотелли после окончания сезона-2018/19, но руководству клуба не удалось договориться о снижении его требований по зарплате. «Крестоносцы» недавно провели с агентами футболиста ещё одну встречу.
В конце января 2019 года Марио расторг соглашение с «Ниццей» и перешёл в «Марсель». В новой команде он забил 8 голов в 15 матчах французской Лиги 1.
10 топ-игроков, которые летом станут свободными агентами
Кому-то сильно повезёт.
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