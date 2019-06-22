Игнашевич: не скучаю по карьере игрока, я в 39 лет закончил — уже наигрался

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич дал комментарий после товарищеского матча с «Шеффилдом» (5:0).

«Считаю, что мы справились с основной задачей — подарили болельщикам эмоции, которых они ждали. Будем ли играть в три защитника в сезоне? Не скажу.

Мы не представляли уровень соперника, сейчас, после матча, пришли к выводу, что для 9 дней подготовки это был нормальный уровень. Завтра выходной, все переварят информацию и с большим оптимизмом будем смотреть дальше. Эмоции все сегодня получили хорошие. Подписать игрока «Шеффилда»? Только если Савина.

Я уже год на тренерской работе, полностью адаптировался к этому. Не скучаю по карьере игрока, я в 39 лет закончил — уже наигрался.

Не хочется обсуждать действия Жени, он два раза в год тренируется, при всём уважении, но он не профессиональный футболист сейчас.

Состояние Сергея Шустикова? С ним всё в порядке, с небольшими ограничениями начал тренироваться, но набрал неплохие кондиции. Он наш капитан и останется им.

Была нервозность в первые 10-15 минут, закислились мышцы, на дрожащих ногах моменты реализовать не смогли. Команда была на эмоциях, болельщиков много, новичков. Но наши новички были на поле самые спокойные.

Мы повысили интенсивность упражнений, нагрузки возросли, они раньше такого не делали. Много нюансов, с которыми ребята столкнулись впервые.

Впечатления от команды «Орехово-Зуево» хорошие, у меня там дача недалёко, я туда пешочком ходил, когда электричка не ходила. Но матч с ними сейчас невозможен, план уже сформирован», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.