«ПСЖ» — фаворит в борьбе за Коутиньо, «Ювентус» отказался от идеи покупки игрока
Руководство туринского «Ювентуса» решило не приобретать полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Фаворитом в борьбе за 27-летнего бразильца сейчас является «Пари Сен-Жермен», сообщает Calciomercato.com.
Ранее стало известно, что сине-гранатовые могут включить Коутиньо в сделку по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.
Филиппе перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской Примеры. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом французской Лиги 1. В 38 встречах команда Томаса Тухеля одержала 29 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Коутиньо готов перейти в «ПСЖ»
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