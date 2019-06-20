Докатились. Женщина побила рекорд чемпионатов мира по футболу

Круче Клозе и Роналдо

К такому нас жизнь не готовила. Лучшим бомбардиром в истории всех чемпионатов мира стала женщина. В матче группового этапа чемпионата мира 2019 среди женских команд сборная Бразилии встречалась с Италией. Бразильянки победили со счётом 1:0, а автором единственного гола стала футболистка по имени Марта.

Она реализовала пенальти на 74-й минуте встречи и побила рекорд Мирослава Клозе, который установил его на чемпионате мира по Бразилии в 2014 году. Тогда нападающий сборной Германии забил свой 16-й гол на мундиалях, а Марта накануне забила 17-й! Знаменитого «зубастика» и своего соотечественника Роналдо она опередила и вовсе на два гола.

Сколько ещё забьёт Марта?

А ведь женский чемпионат мира ещё продолжается, и Марта пока не объявляла о завершении карьеры. Бразилия прошла в 1/8 финала с третьего места и вполне может пройти далеко по турнирной сетке. Так можно и 20 голов забить. И тогда её достижение точно не побьют мужчины в обозримом будущем.



Вообще то, что этот рекорд побила именно Марта, вполне логично. Она шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В составе сборной Бразилии Марта дважды становилась серебряным призёром олимпийских игр и заняла второе место на чемпионате мира в 2007 году.

«Мы должны получать не меньше мужчин»

После окончания победного матча Марту одолевали смешанные чувства. В какой-то момент радость сменилась негодованием по поводу того, что женщины получают гораздо меньше мужчины в футболе. И вообще в её интервью BBC было много рассуждений о равенстве (или неравенстве?) полов.



«Я испытываю приятные чувства, но дело не только в рекорде. Я горжусь, что именно женщина этого добилась. Мы представляем тут женщин и должны показать, какую роль играем в обществе. Все команды здесь – это в первую очередь женщины. Хочу, чтобы все поняли – я говорю не только о спорте. В мире идёт трудная борьба за равенство полов. Она идёт повсюду. Я уверена, что в части призовых и зарплат мы заслуживаем внимания не меньше, чем другой пол».

«Женщина – лучшая в футболе. Это факт»

Борцам за равноправие, безусловно, понравилась эта новость. Игрок женской сборной Англии и «Ювентуса» Эниола Алуко высказалась одной из первых.



«Марта – лучшая в футболе. Среди мужчин и женщин. Это не сравнение. Это факт. Она забила больше всех. Респект ей».



Ей стали массово отвечать. Один из пользователей написал, что «в реальной жизни лучшим бомбардиром всё равно остаётся Клозе». На что Алуко ответила категоричное «нет». И даже предположила, что Марта смогла вполне могла забить бы столько и среди мужчин. Вот так.

Её поддержал популярный журналист Fox Sports Грант Вол, который не только похвалил Марту, но и предложил ФИФА проводить женский ЧМ каждый год и вкладывать туда миллиарды долларов.



«Мужиков и прочих подростков явно задела информация, что именно женщина теперь является лучшим бомбардиром. Но это железобетонный факт. А ещё я бы посоветовал ФИФА начать вкладывать миллиарды долларов в развитие женского футбола, раз уж национальные федерации и клубы ничего для этого не делают. И расширил бы ЧМ до 32 команд и проводил бы его каждый год».

В завершении дадим цитату британского журналиста, который уверен, что мужской и женский футбол ничем не отличаются.



«Да, я считаю, что это одно и то же. Женский футбол абсолютно такой же, как и мужской. Некоторые игры очень высокого качества, а некоторые ужасного. Такой футбол и есть».