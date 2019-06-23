Тите: это был один из лучших матчей сборной Бразилии

Наставник бразильской сборной Тите считает, что матч с Перу (5:0) был для Бразилии одним из лучших за последнее время.



«Мы создавали моменты, были точны в завершении и эффективны. Это был один из лучших матчей сборной Бразилии, где нам удалось контролировать мяч и играть в атаку. После того, как мы добились цели в первом тайме, во второй половине нам нужно было продолжать в том же ритме. Мы продолжили играть так же и создавать еще больше моментов во втором тайме. Каземиро пропустит 1/4 финала? Это будет отличная возможность сыграть для Фернандиньо. Если он не успеет восстановиться, то сыграет Аллан или кто-то другой», — приводит слова Тите Ovacion.

В заключительном туре группового этапа Кубка Америки Бразилия разгромила Перу и вышла в четвертьфинал турнира.