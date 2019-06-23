ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему хавбеку датского «Норшелланна» Ольсену
Московский ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником датского «Норшелланна» Андреасу Ольсену, сообщает Ekstrabladet. Однако сам игрок не подтвердил слухи, заявив, что российский чемпионат не является приоритетом в его карьере.
«Это определенно не мой приоритет. Никогда не знаешь, что может произойти, но сейчас я об этом не думаю. Во-первых, я вообще не смотрю российский футбол и не представляю, как там все происходит», – цитирует футболиста датское издание.
В сезоне-2018/19 Ольсен забил 23 гола в 34 матчах за «Норшелланн» во всех турнирах.
В данный момент игрок принимает участие в молодёжном чемпионате Европы в составе сборной Дании. Ранее сообщалось, что датским полузащитником интересовался испанский «Реал Сосьедад».
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