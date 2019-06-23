Владелец «Торпедо» — о задачах на сезон: жду побед в каждом матче

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «Известиям» рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне.
«От команды, как всегда, жду побед в каждом матче. Общая задача на ближайшее время — начать выступать новым составом, чтобы команда сработалась. Вы же видели, что против «Шеффилда» «Торпедо» впервые сыграло с этими футболистами и этим главным тренером. И сегодня то, что они показали на поле, было красиво», — приводят слова Авдеева «Известия».
Напомним, что накануне в Москве на стадионе имени Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» со счётом 5:0 обыграли старейший в мире клуб из ныне существующих — «Шеффилд». Это был первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Игнашевича.
В сезоне-2018/19 «Торпедо» стало победителем группы «Центр» в Профессиональной футбольной лиге и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
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