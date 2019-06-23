Ротенберг, Игнатьев, Коломейцев и Коченков продлили контракты с «Локомотивом»

«Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении новых контрактов с четырьмя футболистами клуба. Соглашения с московской командой продлили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг, а также полузащитники Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев. Сроки действия новых соглашений не уточняются.

Коченков выступает в составе «железнодорожников с 2015 года. Голкипер принял участие в 12 матчах за московский клуб. Ротенберг играет за „Локомотив“ с 2016-го. На его счету 17 игр за „железнодорожников“. Игнатьев является игроком „Локомотива“ с 2016 года. Хавбек принял участие в 142 матчах и записал на свой счёт 12 голов. Коломейцев выступает в составе московского клуба с 2015 года. На его счету 88 матчей за „Локо“ и 6 забитых мячей.