Россиянин Кавтарадзе сыграл в майке с надписью «Грузия оккупирована Россией»

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Одним из них оказался российский полузащитник грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе, выступающий за «Торпедо» из Кутаиси под 8-м номером. На домашнюю встречу с «Сиони» (7:0) 26-летний уроженец Москвы надел майку с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
В такой же футболке на скамейке всю игру провёл другой россиянин грузинского происхождения — Вахтанг Небиеридзе. 19-летний защитник, выступающий под 3-м номером, тоже родился в Москве.
Фото можно посмотреть на странице «Торпедо» в «Фейсбуке».
Кавтарадзе является воспитанником московского «Локомотива». С 2012 по 2014 год хавбек выступал за вторую команду «железнодорожников». Он также защищал цвета других российских клубов — «Тюмени», «Волги», «Дружбы» и «Росича».
Небиеридзе — воспитанник московского «Строгино». В основной команде столичного клуба он играл с 2016 по 2018 год.
Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
- 23 июня 2019
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