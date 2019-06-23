Коутиньо: играть с Неймаром — это невероятно, он первоклассный футболист

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением о партнёре по национальной команде Бразилии Неймаре, выступающем за «Пари Сен-Жермен».

«Играть с Неймаром — это невероятно. Он первоклассный футболист. Не знаю, что произойдёт, но всякий раз, когда меня спрашивают об игре с ним, рассказываю, как это меня радует», — приводит слова 27-летнего игрока Sport.es.

Ранее сообщалось, что в это летнее трансферное окно Неймар может вернуться в «Барселону». При этом сине-гранатовые могут включить в сделку Коутиньо.

Филиппе перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской Примеры. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.