Фанаты батумского «Динамо» изобразили Россию в виде свиньи

Фанаты батумского «Динамо» на игре 19-го тура чемпионата Грузии с тбилисским «Сабуртало» вывесили баннер, на котором Россия изображена в виде свиньи.

Болельщики гостевой команды раскрасили в цвета флага РФ нарисованную свинью. Надпись на баннере призывала Россию покинуть территорию Кавказа. Во время матча фанаты батумской команды также скандировали оскорбительные лозунги в адрес президента РФ Владимира Путина.

Фанаты батумского «Динамо» изобразили РФ в виде свиньи Фото : worldsport.ge

Источник видео: popsport.com.

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.