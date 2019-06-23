Паредес и Месси — в составе сборной Аргентины на матч Кубка Америки с Катаром
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился со стартовым составом своей команды на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара.
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», сыграет в своём уже третьем матче на турнире. Со стартовых минут встречи выйдет на поле и капитан бело-голубых Лионель Месси.
Аргентина: Армани, Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Да Пауль, Месси, Агуэро, Мартинес.
После двух туров сборная Аргентины замыкает турнирную таблицу группы B с одним очком в активе. Катар, набрав тоже очко в двух первых играх, идёт третьим, опережая своего сегодняшнего соперника за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Катар — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019
- 23 июня 2019
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