Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»

Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба.

Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды. В последних четырёх матчах под руководством Канчельскиса «Навбахор» четырежды сыграл вничью. В первом матче после отставки россиянина клуб сумел одержать победу. После 12 туров «Навбахор» занимает четвёртое место в турнирной таблице узбекистанского национального чемпионата, набрав 18 очков, и отстаёт от лидирующего «Пахтакора» на 14 очков.

Канчельскис возглавил «Навбахор» в октябре 2018 года. В прошлом сезоне российский специалист привёл команду к завоеванию бронзовых медалей чемпионата Узбекистана.