«Милан» хочет арендовать Ковачича

«Милан» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, утверждает Sempe Inter со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека, поэтому он вполне может сменить команду. Также хорватом интересуется его бывший клуб «Интер», который возглавил Антонио Конте.

В минувшем сезоне 25-летний Ковачич выступал за «Челси» на правах аренды. В составе «аристократов» он принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.