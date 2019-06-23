«Милан» хочет арендовать Ковачича
«Милан» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, утверждает Sempe Inter со ссылкой на Corriere dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека, поэтому он вполне может сменить команду. Также хорватом интересуется его бывший клуб «Интер», который возглавил Антонио Конте.
В минувшем сезоне 25-летний Ковачич выступал за «Челси» на правах аренды. В составе «аристократов» он принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.
Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича
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