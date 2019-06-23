Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» хочет арендовать Ковачича

«Милан» хочет арендовать Ковачича
Футбол / Италия 0

«Милан» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, утверждает Sempe Inter со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека, поэтому он вполне может сменить команду. Также хорватом интересуется его бывший клуб «Интер», который возглавил Антонио Конте.

В минувшем сезоне 25-летний Ковачич выступал за «Челси» на правах аренды. В составе «аристократов» он принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.

Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент