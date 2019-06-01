Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, итальянский клуб попытается приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ковачич выступал за «Интер» с 2013 по 2015 год, откуда и перешёл в «Реал» за € 38 млн.

В минувшем сезоне 25-летний Ковачич выступал за «Челси» на правах аренды, принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, отдал две результативные передачи. Также на его счету 12 матчей в Лиге Европы.

Лондонский клуб также не прочь выкупить права на Ковачича, но переход вряд ли состоится из-за трансферного запрета.