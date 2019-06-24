Широков: пришёл в «Спартак» — мяч над головами летает. На фиг я там нужен?

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков вспомнил о периоде выступления в московском клубе.

«Из «Спартака» с агентом говорили месяца два, потом я встретился с Федуном, поговорили 30 минут, контракт был подписан. По большому счёту расхождений быть не может. Условно, мне предлагают 500 тысяч, а я и стою 500 тысяч. Что я буду приходить и требовать 1,5 миллиона? Мне скажут: «Дурачок что ли?». Даже если это «Спартак». Тем более, когда сам Федун приходит на переговоры. Он понимает максимальную и минимальную цену, которую может дать. Я вообще не понимаю, когда так долго ведутся переговоры. Начинается возня, дайте мне 20 рублей тут, 20 рублей там, оплатите бензин, электричку с метро. Это уже бред какой-то. По цифрам все сходятся плюс-минус.

А когда пришёл в «Спартак» — все думали, что будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен? Меня отправили в «Краснодар», где уже другой футбол, я смотрюсь по-другому.

Федун до сих пор считает, что все обсуждают его боление за киевское «Динамо» из-за моей картинки? Ага, сидел месяц в интернете выискивал: «Опа, наконец-то я нашёл!». Причём нашёл сразу после того, как он что-то сказал. Неожиданно вот так, хакеры российские мне её подкинули. Мне её скинули друзья — мир не без добрых людей, ха-ха. Прикольно же, человек похож. Да и он сам говорил, что он за «Динамо» киевское болеет. Объяснять потом можно что угодно. Откройте интервью Михаила Шаца 1999 года, где говорится, что он за «Спартак» болеет. Он потом тоже долго объяснял, что он за «Зенит». Хотя он действительно «зенитовец». Но интервью-то вышло», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полную версию интервью с Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.