Стогниенко: Гутцайт — один из лучших комментаторов России

Комментатор Роман Гутцайт назначен заместителем шеф-редактора видеоредакции «Okko Спорт» Владимира Стогниенко и комментатором АПЛ в сезоне-2019/20.
«За свою жизнь я прокомментировал более двух тысяч матчей и провёл более тысячи программ. Это колоссальный опыт, но я вижу, что мне есть куда расти — и развиваться как комментатору, и получать административный опыт в должности заместителя шеф-редактора видеоредакции «Okko Спорт», – сказал Гутцайт.
«Мы с Романом знакомы уже много лет, мы комментировали вместе несколько матчей, и я был впечатлён как слушатель. Роман, по моему мнению, один из лучших российских комментаторов, он отлично подкован и здорово реагирует на происходящее на поле. Кроме того, Роман — превосходный менеджер, именно поэтому я пригласил его присоединиться к команде в должности моего заместителя», — отметил Стогниенко.
Ранее в команду комментаторов АПЛ вошли Кирилл Дементьев, Александр Елагин и Денис Алхазов.
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