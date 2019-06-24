Неймар готов извиниться перед болельщиками «Барселоны» ради возвращения в клуб

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов публично извиниться перед болельщиками «Барселоны», чтобы вернуться в каталонский клуб. Как сообщает Sport.es, бразилец готов признаться в том, что его переход в 2017 году во французский клуб был ошибкой.

Ранее появилась информация, что 27-летний форвард может вернуться в каталонский клуб, за который выступал ранее. Позже стало известно, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразильский форвард забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса в 6 встречах.